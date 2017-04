Homem é preso suspeito de assaltar e tentar estuprar aluna do Ifam, na zona leste

Os próprios alunos do campus renderam o suspeito até a chegada da polícia, após a vítima gritar por socorro, segundo a PM

Suspeito foi conduzido até a Depca para prestar esclarecimento sobre o crime. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Rodrigo Cavalcante Campos, 23, foi preso, na manhã desta quarta-feira (5), suspeito de assaltar e tentar estuprar uma estudante de 17 anos, na área de mata do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) Campus Zona Leste, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste da capital. A aluna foi amarrada pelo suspeito durante o crime, conforme informações do capitão Leandro Moreira, comandante da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme Pereira, o suspeito foi levado ao 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, em seguida, foi conduzido até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para prestar esclarecimento sobre o crime.

A aluna seguia para uma aula quando foi rendida pelo suspeito, que anunciou o assalto e, em seguida, levou a vítima para uma área de mata, onde a amarrou em uma árvore e tentou estuprá-la, segundo o capitão. Os próprios alunos do campus renderam o suspeito até a chegada da polícia, após a vítima gritar por socorro.

Uma estudante do Ifam- Campus Zona Leste, que pediu para não ter o nome divulgado, comentou que uma manifestação está marcada para a manhã desta quinta-feira (6), para pedir mais segurança nas proximidades da instituição.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC), para saber quais procedimentos foram feitos contra Rodrigo, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta.