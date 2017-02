Homem é preso suspeito de esconder drogas em micro-ondas, no Japiim

No momento da prisão, Alessandro estava na residência de uma tia, onde as drogas estavam escondidas. Foto: Ney Mendes/Divulgação/SSP-AM

Manaus - Alessandro Felipe Barbosa Campos, 27, foi preso, na manhã desta quinta-feira (23), com porções de entorpecentes escondidos em um microondas, na Rua Américo Antony, no Japiim 2, zona centro-sul de Manaus, após denúncia encaminhada ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). Com o homem, foram apreendidas 25 gramas de oxi, oito trouxinhas de oxi, 20 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e mais R$ 30.

Alessandro Campos foi encaminhado ao 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele já possui processos na justiça por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

De acordo com Orlando Amaral, no momento da prisão, Alessandro estava na residência de uma tia dele e escondia às drogas nesse endereço. “Recebemos a denúncia e nos dirigimos ao local indicado, então Alessandro resolveu entregar às drogas que estavam escondidas em um micro-ondas", disse.

Informações referentes a criminosos e foragidos podem ser encaminhadas aos canais disponibilizados 24h pela SSP-AM, o Disque-Denúncia 181 e Whatsapp (92) 9412-4431.