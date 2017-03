Homem é preso suspeito de furtar objetos após invadir casa, na zona norte

Durante revista na casa dele, policiais encontraram os objetos furtados da vítima escondidos no forro do banheiro. Homem responde a processos por homicídio, receptação, dentre outros crimes

Conforme a vítima, esta seria a segunda vez que 'Joquinha' furtava objetos da casa dele. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Janderson Amaral de Oliveira, 29, conhecido como “Joquinha”, foi preso, na tarde desta segunda-feira (27), suspeito de invadir uma casa, de endereço não divulgado, e furtar objetos pessoais e eletrônicos. Segundo o delegado Jander Mafra, do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi preso na casa onde morava, na Rua Sete B, Comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

De acordo com o delegado, um homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado, esteve na delegacia na manhã desta segunda-feira e formalizou ocorrência de furto. Na ocasião, a vítima relatou que teve a casa invadida por “Joquinha” de madrugada, quando não tinha ninguém no imóvel. Segundo a vítima, o homem furtou da residência uma televisão de 32 polegadas, relógios, cabos e um aparelho celular.

Conforme o denunciante, esta seria a segunda vez que 'Joquinha' furtava objetos da casa dele. “Nos deslocamos à residência de Janderson e montamos campana. Quando o infrator apareceu, nós o abordamos e, durante revista na casa dele, encontramos os objetos furtados da vítima escondidos no forro do banheiro”, explicou Jander Mafra.

Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis identificaram a existência de boletins de ocorrência por furto em nome de “Joquinha”. Foi constatado, ainda, que o infrator responde a processos criminais por homicídio, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e ameaça.

Janderson foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 13º DIP ele será conduzido para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital. Os objetos subtraídos da vítima foram recuperados e devolvidos, segundo o delegado Jander Mafra.