Homem é preso suspeito de incendiar viatura da PM em município do AM

Vandilson Alves da costa de, 20 foi detido e levado a 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Vandilson Alves da costa de, 20, foi preso na tarde desta segunda-feira (6) no município de Tapauá (a 448 quilômetros de Manaus) por suspeita de incendiar uma viatura da Polícia Militar (PM), no dia 1º de março. De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o crime foi praticado em represália a prisão de traficantes do município.

Conforme informações do CPI, os policiais da 4ª Companhia Independente da PM (CIPM) prenderam Vandilson no Bairro São João, localizado próximo à sede da delegacia de polícia civil do município.

De acordo com a PM, testemunhas informaram ter visto o suspeito no local e sair correndo após o incêndio.

Vandilson foi detido e levado a 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá e apresentado por destruição do patrimônio público.