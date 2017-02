Suspeito de integrar quadrilha sacou R$ 200 mil da conta de professores da Fapeam

No total, quadrilha desviou cerca de R$ 500 mil em verbas destinadas a Fapeam. Elivaldo Celso Lopes Maia é o nono suspeito do bando a ser preso pela polícia

Elivaldo Celso Lopes Maia foi preso no domingo com RGs falsificados. Foto: Caique Varella

Manaus - O foragido da Justiça Elivaldo Celso Lopes Maia, 49, foi preso na tarde do último domingo (19), na casa da sogra dele, na Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, por suspeita de participar de uma quadrilha que desviou R$ 500 mil em verbas públicas destinadas a professores (cientistas) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), conforme informações do delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

De acordo com Torres, Elivaldo é o nono suspeito do bando a ser preso pela equipe do DRCO. Ele foi preso através de um mandado de prisão preventiva da 7ª Vara Criminal. Oito integrantes da quadrilha foram presos em 2015.

“Em um dos casos, o Elivaldo chegou a sacar R$ 200 mil da conta de professores da Fapeam. Durante a abordagem, os policiais apreenderam seis carteiras de Registro Geral (RG) e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada”, contou o delegado Guilherme Torres.

Torres destacou que o golpe consistia em desviar dinheiro dos projetos científicos aprovados para professores e financiados por um banco privado.

Segundo Torres, oito integrantes do grupo foram presos em setembro de 2015. Entre os presos estão Franklin Moisés Barbosa Veloso, 30, o ‘Frank’, considerado líder do grupo, Reginaldo de Souza Salgado, 46, o ‘Cacildes’, Adenauer Silva Seixas, 32, o ‘Natal’ ou ‘Natalzinho Seixa’, Alex Souza da Silva, 30, Edivane Castro Pedroso, 42, Afonson Araújo Muniz, 51, Henrique Ferreira da Rocha, 50, e Jair Pereira Brandão Filho, 47.

“Franklin Moisés acessava a internet para saber os nomes dos bolsistas da Fapeam contemplados pelos projetos. Henrique era ex-gerente de uma agência bancária em Autazes e descobria o número da conta e quanto a vítima em dinheiro”, disse Torres.

Ainda conforme o delegado, Reginaldo era responsável por falsificar os documentos pessoais das vítimas, como cartões do banco, documento pessoais. Adenauer, Alex, Edivane e Afonoso emprestavam as contas para as transferências e Jair era sogro de Franklin, teria apresentado o genro a Henrique.

Elivaldo também era um dos líderes do esquema criminoso. Ele foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. O foragido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.