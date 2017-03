Irmãos são presos por tráfico de drogas na zona leste de Manaus

Um dos presos é suspeito de participar de uma quadrilha que assaltou uma loja de confecções, a mesma em que estava Fernanda "Loura", presa no último sábado durante o Villa Mix

Irmãos Rubenilson Silva Sousa, 21, conhecido como “Rubinho”, e Rubeilson Silva Sousa, 22, chamado de “Bigu”, foram presos na noite de segunda. Foto: Eraldo Lopes

Com informações de Jucélio Paiva*



Manaus - Os irmãos Rubenilson Silva Sousa, 21, conhecido como “Rubinho”, e Rubeilson Silva Sousa, 22, chamado de “Bigu”, foram presos por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (21), na zona leste de Manaus. Ainda segundo a Polícia Civil, "Bigu" também é suspeito de participar de quadrilha especializada em assaltos que roubou uma loja de confecções, a mesma em que estava Fernanda "Loura", presa no último sábado durante o evento Villa Mix, na noite de sábado.

De acordo com informações do delegado Ricardo Cunha, do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), "Bigu" tinha mandado de prisão preventiva expedido pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, por roubos ocorridos em dezembro de 2016. Segundo o delegado, após a prisão de Fernanda, a polícia já estava monitorando "Bigu".

A prisão ocorreu na casa onde os irmãos moravam, localizada na Rua Agrestina, comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho. No local, foram apreendidos 57 trouxinhas de maconha, 12 kits de pasta base e R$ 183 reais, além de uma balança de precisão e material para refino e embalo da droga

Rubenilson foi autuado por tráfico de drogas e será encaminhado a uma audiência de custódia. Já Rubeilson, o "Bigu", além de responder por tráfico, será também indiciado por roubo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174.