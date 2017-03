Homem é preso suspeito de roubar carro de idosa com carregamento de frutas, em Manaus

Além do suspeito do roubo, outras duas pessoas foram detidas quando faziam dindins com as frutas roubadas. Crime aconteceu no bairro São José

Segundo a PC, Julio praticou o assalto com outros dois comparsas, que não foram localizados. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Júlio Fernandes da Silva, 26, foi preso, na tarde desta quinta-feira (16), suspeito de roubar o carro de uma idosa, de 85 anos, com um carregamento de frutas dentro. Ricardo Moraes Lima, o ‘Chocolate’, 23, também foi preso e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido quando faziam dindins com as frutas roubadas, de acordo com o tenente Aldivan Rodrigues.

Conforme o tenente, o crime foi praticado no momento em que ela chegava para abastecer uma banca de frutas, no São José, zona leste de Manaus, por Júlio e outros dois homens não identificados.

O tenente disse que a idosa estava em uma S-10, cor bege, de placa não informada. Quando ela parou para descarregar as frutas, foi rendida junto com outros dois funcionários pelos suspeitos que estavam armados com uma arma falsa.

“A princípio, ela não queria entregar o carro. Ela chegou a oferecer dinheiro a eles para que não levasse o veículo. Como ela não queria descer, eles a puxaram, entraram no carro e fugiram”, falou o tenente.

Preparando Dindin

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) fizeram buscas e receberam informações de que o trio já havia deixado parte das frutas, que estavam no carro, na casa de Ricardo. Ele foi detido, por receptação, no momento em que estava fazendo dindin com a polpa das frutas, junto com o adolescente.

‘Chocolate’ informou aos policiais onde o carro estava escondido. “Fomos ao local e encontramos o carro abandonado em uma rua, onde também encontramos o Júlio”, disse o tenente. O trio foi levado ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).