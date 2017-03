Homem é preso suspeito de tentar assaltar ônibus na zona leste de Manaus

Segundo a PM, suspeito tentou render o motorista com uma faca, que reagiu ao assalto com o apoio de outro motorista, que estava como passageiro. Populares que perceberam o crime agrediram o homem

Segundo a PM, homem ainda não foi identificado porque passou diversos nomes falsos após a prisão. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi preso, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de tentar assaltar um ônibus da linha 542, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona leste de Manaus. O suspeito passou por baixo da catraca do ônibus e tentou render o motorista com uma faca, conforme informações do sargento Sérgio Melo, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o sargento, a tentativa de assalto foi por volta das 17h, no momento que o ônibus saía da estação, localizada na Rua Rita Barbosa, quando o suspeito tentou render o motorista Evandro D’Ávila Coutinho, 38.

“No momento da tentativa de assalto havia outro motorista que estava como passageiro. Os dois travaram luta corporal com o suspeito e saíram com hematomas pelo corpo”, disse o sargento, que acrestou que o suspeito foi agredido por populares, que perceberam o crime.

O homem foi levado ao 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde confessou que era foragido da justiça, mas, até a publicação desta matéria, ainda não tinha sido identificado, porque tinha passado vários nomes falsos aos policiais, segundo o sargento Sérgio Melo.