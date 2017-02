Homem é preso suspeito de tentar atear fogo em ônibus, no bairro Redenção

Ônibus da linha 450 foi atacado na rua Campo Grande, bairro Redenção. Foto: Jucélio Paiva

Colaboração de Jucélio Paiva

Manaus - Wilson Soares da Silva, 45, foi preso, na noite desta quinta-feira (23), suspeito de tentar atear fogo em um ônibus da linha 450, da empresa São Pedro, na rua Campo Grande, bairro Redenção. Segundo equipes do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito jogou gasolina no veículo mas foi imobilizado, por um homem não identificado, enquanto se preparava para ascender o isqueiro.

Segundo policiais do 10º DIP, no momento da ocorrência, o motorista abriu as portas do ônibus para que os passageiros pudessem saltar. Um desconhecido entrou no ônibus e imobilizou o suspeito, evitando que o ônibus fosse incendiado.

O suspeito está sendo ouvido no DIP e deve ser apresentado à imprensa nesta sexta-feira (24).