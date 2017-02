Homem é preso por torturar e matar idoso na zona oeste de Manaus 

Alan disse que estava arrependido do crime. Foto: Erlon Rodrigues/ Polícia Civil

Manaus - “Não sabia que ele estava morto, depois que fiquei sabendo dessa notícia. O conhecia desde criança. Roubei R$ 50 e com esse dinheiro fui para um bar onde gastei com bebidas alcoólicas”, confessou o ex-presidiário Alan Júnior costa Valente, 34, na manhã desta sexta-feira (24), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sobre o assassinato do aposentado Wagner Campos Wolter, 61, que foi torturado e morreu no dia 27 de maio de 2016, na zona oeste de Manaus, em um latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com o delegado Juan Valério, da DEHS, Alan foi preso no último sábado (18), por meio de um mandado de prisão temporária do Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na Rua Xapuri, comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã.

“Aqui na delegacia, o Alan confessou que estava precisando de dinheiro e foi avisado por um amigo, que a vítima guardava dinheiro em casa e resolveu furtá-lo”, disse o delegado Juan Valério.

Conforme Valério, por volta das 20h, de maio de 2016, o ex-presidiário entrou na casa da vítima, que o conhecia desde os sete anos de idade para roubar o dinheiro. “Wagner estava dormindo, quando foi surpreendido por Alan. Houve luta corporal, a vítima bateu com a cabeça na parede, foi torturada e amarrada no local até a morte”, destacou o delegado da DEHS.

Segundo o delegado, Alan pensava que havia algum dinheiro proveniente da venda de lotes de terreno, mas só encontrou R$ 50 em espécie. “O Wagner costumava a ostentar dinheiro da venda de terreno, pagava bebidas alcoólicas para amigos em um bar e chegava até ser furtado por moradores. O Alan confessou que matou sob o efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas, mas isso não tira a culpa do homicídio”, revelou Valério.

À reportagem, Alan disse que estava arrependido de cometer o crime. Segundo ele, um amigo, conhecido como ‘Paulinho’ que repassou informações sobre o dinheiro no local.

Alan foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.