Homem é preso e três adolescentes apreendidos em Manaus após assaltar ônibus

Três adolescentes de 14 a 16 anos foram apreendidos e Tiago dos Santos Castro, 27, foi preso, na noite de quarta-feira (21). Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Três adolescentes de 14 a 16 anos foram apreendidos e Tiago dos Santos Castro, 27, foi preso, na noite da última quarta-feira (21), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus. De acordo com o tenente do 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Samir Ventura, o grupo foi detido logo após ter assaltado do ônibus da linha 640.

Conforme o tenente, os policiais foram informados que o ônibus havia sido roubado enquanto trafegava pela Avenida Sete de Setembro. Quando chegaram ao local, a equipe da 24ª Cicom foi informada que o crime tinha sido praticado por quatro criminosos e que haviam fugido em direção a Getúlio Vargas.





Foto: Divulgação/ PM

Durante patrulhamento no local, os policiais conseguiram deter os suspeitos que tentavam fugir correndo. Com o grupo foram encontradas duas facas, além de um tablet, três celulares e mais R$ 116, que roubaram do ônibus.

O grupo foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e apresentado por roubo.