Homem que reconheceu assaltante morre uma semana após ser ferido a terçadadas em Parintins

O rapaz morreu nesta segunda-feira, no Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. Foto: Divulgação

Manaus – O atendente de lanchonete Roney de Sousa e Souza, 19, que estava internado no Pronto-Socorro 28 de Agosto, morreu na noite desta segunda-feira (20). De acordo com o pai dele, o jardineiro José Benedito de Souza, 47, o rapaz estava internado desde o último dia 13, após ter sido ferido a terçadadas, em um assalto em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Segundo ele, o filho foi golpeado depois de reconhecer um dos criminosos, que ainda estão foragidos.

Benedito informou que o crime ocorreu por volta das 3h. Segundo ele, o filho estava retornado do trabalho na companhia de uma amiga, que não teve o nome divulgado, quando foram rendidos por dois assaltantes. Os criminosos roubaram o celular de Roney.

“Quando um deles foi subindo na moto, meu filho disse ter reconhecido um dos assaltantes. Daí, o homem desceu da moto e pegou o terçado e passou a golpear meu filho. Ao menos foi isso que a testemunha falou para a polícia", disse o pai.

Ao todo, Roney foi atingido com dez terçadadas. Os golpes atingiram a cabeça, as mãos e os braços. O rapaz foi socorrido e, no último dia 15, foi transferido para Manaus, mas morreu por volta das 21h de ontem, no Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O caso é investigado pela delegacia de Parintins.