Homem suspeito de fazer entrega de drogas a domicílio é preso em Manaus

Denúncia informou que indivíduo utilizava uma moto para fazer a entrega de entorpecentes por meio de um serviço conhecido como “disque-drogas”; policiais encontraram drogas no forro do capacete do homem

Rômulo Solimões Marinho, 37, foi preso em flagrante. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus - Rômulo Solimões Marinho, 37, foi preso na tarde de quarta-feira (22) na primeira etapa do bairro Lírio do Vale, zona oeste da cpaital. O homem foi denunciado por fazer a entrega de entorpecentes por meio de um serviço conhecido como “disque-drogas”. Durante a abordagem, policiais encontraram drogas na moto e no capacete do homem.

Segundo Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso foram iniciadas após uma delação feita ao disque-denúncia da unidade policial: (92) 99962-2428, que começou a monitorar um dos locais indicados, na zona Centro-sul da cidade. Por volta das 13h, os policiais civis avistaram um homem conduzindo uma motoneta modelo Sundown, de cor preta e placa JXG – 9976, com as características descritas.

“Nós o seguimos e o abordamos na hora em que ele chegou na casa onde morava, no bairro Lírio do Vale. Durante revista encontramos, escondidas no forro do capacete que ele utilizava, três trouxinhas de oxi. Rômulo ainda indicou que dentro do imóvel havia mais drogas. Em ato contínuo, achamos 25 trouxinhas de maconha, duas porções pequenas de cocaína, cinco trouxinhas de cocaína, R$ 21 em espécie, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e apetrechos para embalar a droga”, explicou o delegado.

Henrique Brasil ressaltou que em depoimento Rômulo confirmou que comercializava entorpecentes e que pegava as drogas em “bocas de fumo”.

O infrator disse, ainda, que estaria envolvido há pelo menos um ano com a prática ilícita. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul.