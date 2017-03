Homem suspeito de roubar R$ 10 mil de loteria é preso na zona oeste de Manaus

Wellison Ricardo da Silva, 19, indiciado por roubo majorado. Foto: Aline Maia/ Polícia Civil

Manaus - Wellison Ricardo da Silva, 19, foi preso na sexta-feira (3) suspeito de estar envolvido em um roubo a uma casa lotérica no Centro Comercial Le Bon Marché, situado na Avenida Pedro Teixeira. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro e, segundo a polícia, Wellinson e mais dois suspeitos roubaram R$ 10 mil do estabelecimento.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o infrator foi localizado no momento em que dormia na casa da companheira dele, na Rua Abraão Cardoso, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no dia 17 de fevereiro deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 5ª Vara Criminal.

Segundo Felix, as investigações em torno do caso iniciaram logo após o roubo. Durante a ação criminosa Wellison e mais dois comparsas conseguiram roubar do estabelecimento R$ 10 mil em espécie. Um dos suspeitos, identificado como Anderson Santana Ferreira, foi preso no dia 22 de fevereiro pela equipe da Secretaria-Executiva- Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O terceiro indivíduo, Carlos André Santos Xavier, que é foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), continua sendo procurado pela polícia.





Polícia procura por Carlos André Santos Xavie

Foto: Divulgação/ PC-AM



“A equipe da Derfd identificou Wellison por meio de imagens captadas por câmeras de segurança da casa lotérica. No dia do delito o jovem ordenou que os clientes do estabelecimento deitassem no chão enquanto Anderson dava marretadas no vidro blindado para chegar até o cofre do local. Na ocasião, Carlos estava armado com o intuito de intimidar os funcionários do lugar. Os infratores agiram de forma violenta. Em depoimento, Wellison afirmou que o mentor da ação criminosa seria Carlos. Suspeitamos que esse terceiro elemento tenha fugido para o estado do Ceará”, explicou Felix.

Adriano Felix pede a quem tiver qualquer informação que leve os policiais civis até Carlos André para que envie mensagem ao número do disque-denúncia da especializada: (92) 99148-5290. A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos informantes.

Wellison foi indiciado por roubo majorado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.