Homens são mortos ao tentar assaltar vila no bairro Manoa, diz PM

Dois suspeitos de assalto a vila de casas foram mortos após anunciarem assalto, segundo a PM. Foto: Eraldo Lopes

Colaboração de Jucélio Paiva

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, suspeitos de tentativa de assalto foram mortos, na noite desta quinta-feira (9), na Rua Santa Mônica, bairro Manoa, zona norte da capital. De acordo com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a tentativa de assalto ocorreu em uma vila. Dois suspeitos conseguiram fugir, um deles baleado.

De acordo com a 26ª Cicom, os suspeitos chegaram no local por volta de 19h, em um carro modelo Fiesta, que foi roubado na última quarta-feira (8). Os policiais, que preferiram não se identificar, disseram que o grupo tentou assaltar um funcionário da vila que estava com o dinheiro dos aluguéis, quando um homem, não identificado, sacou uma arma e atirou contra os criminosos.

Já segundo o relato de moradores, o grupo tentou assaltar as casas da vila e os dois suspeitos foram mortos a tiros por um policial militar, que é dono da quitinete.

Uma dona de casa de 35 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, relatou foram mortos o motorista do veículo e um suspeito que estava no banco de trás. Ela disse que o homem que estava no banco de trás saiu do caso e se fingiu de morto, mas, ao tentar fugir, foi morto a tiros pelo policial.

Segundo a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem que dirigia o veículo do grupo foi morto com um tiro na cabeça e o segundo suspeito morreu com um tiro nas costas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover os corpos do local. A DEHS investiga o caso.