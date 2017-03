Homens são presos com drogas, arma e espada em Maués

Homens foram presos após denúncias à Polícia Militar da cidade. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Um trio foi preso, nesta quinta-feira (9), com drogas, uma arma de fogo e uma espada, no município de Maués (distante 356 quilômetros da capital). Jonas Sales dos Santos, Antônio Cláudio da Silva e Macinho Almeida Gomes, que não tiveram idades divulgadas, foram presos, após denúncias via linha direta da Polícia Militar (PM), consumindo entorpecente no quintal da casa de Jonas, na rua Gavião Real, no bairro Invasão.

Durante a abordagem, foi encontrado com os homens uma porção de maconha, e, no interior da casa, durante as buscas foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, uma espada tipo ninja, um facão e uma caixa de som automotivo, supostamente roubado, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

O trio foi preso por policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Maués, e foram apresentados na delegacia do município para os procedimentos legais cabíveis, segundo a PM.

Trio foi apresentado na delegacia de Maués, no interior do AM. Foto: Divulgação/PM