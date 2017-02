HUGV deve fazer 500 cirurgias oncológicas por ano, afirma superintendente 

HUGV retomou o atendimento ao público nesta segunda-feira Foto: Sandro Pereira

Manaus – O Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam), retomou, na manhã desta segunda-feira (13), o atendimento ao público, passando a ter a habilitação para realizar cirurgias de câncer. A expectativa é que sejam feitas, no mínimo, 500 cirurgias oncológicas por ano, além de ser iniciado o tratamento de doenças raras, informou o superintendente do HUGV, Rubem Alves, durante a reinauguração do novo prédio do hospital.

A habilitação do Hospital Universitário como hospital geral com cirurgia de câncer foi feita pela portaria Nº 2614, do Diário Oficial da União (DOU) de 30 de dezembro de 2016. O HUGV realizava cirurgias oncológicas, mas não era credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Agora, além da Fundação Cecon, o Hospital Getúlio Vargas está credenciado a realizar cirurgias oncológicas. Isso vai incorrer numa diminuição da fila das pessoas que esperam no Cecon para serem operadas, quando nós temos profissionais capacitados aqui. Nós somos oficialmente um hospital credenciado pra operar cirurgia oncológica”, disse Alves.

O hospital está credenciado a operar todos os tumores sólidos, segundo o superintendente do HUGV. Atualmente, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) é quem trata de tumores sanguíneos, como os de leucemia. Há expectativa, por parte do HUGV, em fazer cirurgias deste tipo de câncer futuramente.

O HUGV também foi habilitado, em janeiro, a tratar doenças raras, crônicas e aquelas onde os pacientes têm permanência prolongada no leito.

“São aqueles pacientes que não têm o diagnóstico realizado em outros hospitais, que serão encaminhados para cá, pra justamente terem essa identificação de patologias”, afirmou Alves.

Como o HUGV é 100% SUS, os pacientes que desejam atendimento devem procurar o ambulatório do hospital. O HUGV faz atendimento de média e alta complexidade.

Reinauguração

A primeira etapa do HUGV foi inaugurada em 25 de novembro do ano passado e teve as atividades paralisadas temporariamente, devido às etapas de limpeza obrigatória, como a higienização de móveis que estavam com fungos, além do atraso na entrega dos transformadores de energia. A inauguração, em novembro, foi marcada por um protesto de, aproximadamente, 300 pessoas, entre elas alunos e professores e ativistas políticos, segundo a Associação dos Docentes da Ufam (Adua), que pediam a saída do presidente Michel Temer e a não aprovação da PEC 55, que previa o teto de gastos para o Governo Federal.

O novo prédio tem 13 pavimentos com 30 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), cinco centros cirúrgicos, 156 leitor de enfermaria, garagens e heliponto. Entre os novos exames que o Hospital Universitário passou a realizar ontem, estão a ressonância magnética e a hemodinâmica. A nova estrutura do hospital conta com 950 profissionais, entre médicos, enfermeiros e colaboradores.

Segundo a reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Márcia Perales, o projeto do novo HUGV foi pensado no atendimento ao público e na formação dos universitários de diferentes áreas como medicina, serviços sociais, fisioterapia, odontologia, entre outras.

“Quando foram pensadas as duas torres foi exatamente por isso, porque nós precisávamos ter as condições para melhorar e ampliar os serviços assistenciais e ao mesmo tempo, já que é um hospital universitário, hospital de ensino, ter as condições pra receber esses estudantes, pra tratar os casos clínicos, ter ambiente específico pra isso”, afirmou Perales.

Ao longo de 2017, além da clínica médica e cirúrgica, serão incorporadas as especialidades de pediatria e ginecologia.

A capacidade plena do hospital somente será atingida após a conclusão da segunda etapa da obra. O início das obras deve ocorrer dentro de 70 dias. O investimento total para equipar o HUGV, segundo a Ufam, foi de R$ 25 milhões. A obra completa foi orçada em R$ 101 milhões, de acordo com Rubem Alves.