Industriário é assassinado a tiros em bar do Armando Mendes

O crime aconteceu na Rua P, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – O industriário Raifranque de Lima Rodrigues, 39, conhecido como Frank, foi assassinado com três tiros, na noite de sexta-feira (23), na frente de um bar na Rua P, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. A mulher do industriário, a cabeleireira Roberta Rodrigues, 42, informou que o marido foi morto por engano, por dois homens encapuzados, que chegaram ao local em uma picape preta.

Durante o crime, outros dois homens identificados apenas como Thiago e Paulinho, foram baleados e levados até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste. Na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso foi registrado, a autoria e motivação para o assassinato era desconhecida, até a publicação desta matéria.

De acordo com a cabeleira, o industriário tinha saído de casa para conversar com o dono do bar, que fica a poucos metros da casa onde ele morava, para alugar mesas e cadeiras para a ceia de Natal, quando foi morto.

Segundo Roberta, os suspeitos foram até o final da rua P, que não tem saída; e quando retornaram, um dos criminosos desceu do carro e efetuou os disparos. “Antes de parar no bar, meu marido já tinha ido no início da rua, para encomendar frutas. Só foi o tempo de ele parar no bar e ser morto”, disse.

Um cunhado de Raifranque, que pediu para não ter o nome divulgado, comentou que o industriário pode ter sido confundido com o alvo dos suspeitos porque usava chapéu. “O que os moradores disseram foi que o homem que eles (suspeitos) estavam a procura mora na rua atrás de onde o Frank morava. Podem perguntar de qualquer morador da rua quem era o Frank. Tudo que a família quer é justiça”, disse.

Raifranque trabalhava há 11 anos em uma empresa do Distrito Industrial e deixa um filho de 8 anos, segundo a mulher dele.

Na DEHS consta que o crime foi por volta das 23h50. A reportagem não conseguiu localizar os familiares dos dois homens que foram baleados.