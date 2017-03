Inmet prevê que chuvas em Manaus devem ficar acima da média até maio

População de Manaus tem enfrentado problemas em decorrência das chuvas intensas nos últimos meses Foto: Reinaldo Okita/ Arquivo

Manaus - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas acima da média, até o mês de maio, em Manaus e também em toda metade norte do Amazonas e no Estado de Roraima. De acordo com o meteorologista Gustavo Ribeiro, do Inmet, iniciou-se a segunda metade do período chuvoso no Amazonas, considerado entre os meses de dezembro e abril.

No último mês de fevereiro, foram 257,4 milímetros de precipitação que atingiu a capital do Amazonas. Em fevereiro do ano passado, o Inmet registrou 235,3 milímetros de chuva. Ambos meses estão dentro do que é considerado normal e pelo Inmet, onde a precipitação oscila entre 216 e 352 milímetros.

Entre os meses de janeiro de 2016 e de 2017, a diferença entre o volume de chuvas foi maior do que o registrado nos meses de fevereiro dos dois anos. Ribeiro informou que foram 402,1 milímetros, em janeiro de 2017, contra 129,6 milímetros, em janeiro de 2016, de chuva na capital.

Diferença grande também foi registrada entre os meses de dezembro dos últimos anos. No último mês de 2015, o Inmet registrou 126,4 milímetros de chuva. Já em dezembro de 2016, foram 518,8 milímetros de precipitação na capital.

Segundo o meteorologista Gustavo Ribeiro, a grande diferença entre os períodos chuvosos foi provocada pelo efeito ‘El Niño’, que estava presente no clima do Estado. No Amazonas, o ‘El Niño’ “dificulta a formação de nuvens, diminuindo as chuvas”, disse, acrescentando que a quantidade de chuva no último trimestre era esperada pelo Inmet.



Nível do rio

O nível do Rio Negro, em Manaus, estava, ontem, pouco mais de cinco metros acima do nível registrado pelo Porto de Manaus, em 6 de março de 2016, quando havia sido registrado o nível de 20,40 metros. Ontem, conforme o Porto de Manaus, o nível do Rio Negro era de 25,86 metros. Em comparação com 2012, ano da maior cheia do Rio Negro, o rio está 65 centímetros abaixo do registrado na mesma data.



Ocorrências

A Defesa Civil de Manaus informou, por meio de assessoria de imprensa, que foram registradas cinco ocorrências, até as 12h de ontem, devido às chuvas que atingiram a capital na manhã de ontem.

Conforme a Defesa Civil municipal, foram registrados dois deslizamentos de barranco. Ambos na Comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus.

Também foram registradas duas casas com risco de desabamento, na mesma comunidade e na Comunidade Raio do Sol, no bairro Nova Cidade, zona norte. Também no Cidade Nova, o órgão informou que registrou alagação.