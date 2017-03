Inquérito vai apurar mortes em acidente com carro alegórico, em Parintins

Acidente ocorreu próximo a área de concentração do Bumbódromo, onde aconteceu o Carnailha 2017; segundo a polícia, uma bandeira do carro encostou em fio de alta tensão e eletrocutou dois homens

Carnailha 2017 ocorreu no Bumbódromo da ilha nesta terça-feira. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Parintins

Manaus - A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as mortes de Diego Costa, 18, e Ivan Freitas, 56, que foram eletrocutados quando conduziam um carro alegórico para o desfile do bloco Cruz de Malta, na noite de terça-feira (28), em Parintins (369 quilômetros distante de Manaus). As informações são do delegado Bruno Fraga.

O acidente ocorreu próximo a área de concentração do Bumbódromo, onde aconteceu o Carnailha 2017, durante o transporte do carro por volta de 19h, na Rua Paraíba. Segundo informações repassadas a polícia, uma bandeira do carro encostou em um fio de alta tensão e os homens foram eletrocutados.

De acordo com Fraga, o caso será apurado para saber se houve responsabilidade por partes dos blocos, da organização do Carnailha, ou negligência no momento da condução do carro.

"Vamos apurar se a tem a responsabilidade de alguém naquele episódio, para ver se as escolas solicitaram desligamento da energia de alta tensão para passar com o carro, para ver se houve a responsabilidade de quem quer que seja, ou, saber se os próprios homens foram responsáveis pelo acidente", explicou o delegado.

Fraga informou que testemunhas serão ouvidas e ainda será analisado o relatório da perícia sobre o acidente. "Vamos aumentar o prazo do inquérito caso seja necessário", ressaltou.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura explicou ainda que disponibilizou uma máquina empilhadeira para a montagem dos carros na área de concentração, porém, o acidente ocorreu durante o transporte do carro, por volta de 19h, na Rua Paraíba.

No comunicado, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que vai dar assistência às famílias das vítimas.

O Diário tentou entrar em contato com a prefeitura para questionar sobre a solicitação para desligamento da energia, porém, não houve resposta até a publicação desta matéria.