Inscrições abertas para Especialização em Direitos Humanos e Segurança Pública 

A Aula Magna será no dia 18 de abril e o início das aulas está previsto para ser realizado entre os dias 24 e 29 de abril.

Manaus – Estão abertas as inscrições para o curso de Especialização em Direitos Humanos e Segurança Pública da Escola Superior de Advocacia (ESA), da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM). O Edital oferece um total de 60 vagas e as inscrições devem ser realizadas, das 10h às 19h, na sede da ESA, localizada na Rua São Benedito, 99, Adrianópolis.

O processo de seleção consistirá na pontuação obtida mediante análise curricular dos candidatos. O período de matrícula ocorrerá entre os dias 31 de março e 7 de abril. A Aula Magna acontecerá no dia 18 de abril e o início das aulas está previsto para ser realizado entre os dias 24 e 29 de abril.

O curso terá duração de 18 meses e investimento mensal de R$ 375, com 20% de desconto para o advogado iniciante. Inscrições seguem até 17 de março.

O objetivo do curso é promover a melhoria contínua da atividade advocatícia no Amazonas. O Diretor-Geral da ESA, Paulo Trindade, ressaltou a importância da especialização para desenvolvimento jurídico do Amazonas.

“Estamos construindo uma consciência jurídica no tema Direitos Humanos, esse é o nosso propósito com essa Pós Graduação", ressaltou Trindade.

Confira o Edital no link

http://esaam.org.br/site/wp-content/uploads/2017/02/EDITAL-ESA.pdf e mais informações podem ser obtidas pelo contato: 3236-5805.