Inscrições para 15 mil vagas do Bolsa Idiomas iniciam nesta terça-feira

Manaus - As inscrições para o edital 2017 do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, iniciam ao 12h desta terça-feira (14). O edital com as regras e a distribuição das 15.773 vagas será publicado na edição desta segunda-feira (13), do Diário Oficial do Município (DOM).

Os estudantes têm até 23h59 do dia 1º de março para acessar a página de serviços do PBI no Portal da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e fazer a inscrição online.

Podem participar os candidatos que residem na cidade de Manaus, que tenham idade igual ou superior a 16 anos, que estejam ou já tenham finalizado o Ensino Médio e que não sejam beneficiários de programa similar mantido pelo poder público.

Renda familiar

Outra regra prevista em edital é a renda per capital: a renda familiar não pode ser superior a R$ 1.405,50 – o equivalente a um salário mínimo e meio na cotação atual.

“Convidamos os estudantes que atendam a estes requisitos a participar do Bolsa Idiomas 2017. É mais uma oportunidade de cursar uma língua estrangeira com apoio da Prefeitura de Manaus”, convocou a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

Cronograma

Após as inscrições, a Espi fará o cruzamento e análise dos dados, entre os dias 2 e 3 de março, e divulga, no dia 7, o resultado da primeira chamada do programa.

Os estudantes habilitados nesta fase – ou seus responsáveis legais, caso sejam menores de idade – deverão comparecer à sede da Escola para fazer a entrega de documentos comprobatórios, etapa prevista para acontecer nos dias 13 e 14 de março.