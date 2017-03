Insegurança em ônibus leva à ameaça de greve

Trabalhadores avisam que, se não forem atendidos, farão greve. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) anunciou, na tarde de ontem, que os rodoviários ameaçam entrar em greve, na próxima sexta-feira (10), devido à falta de segurança dentro dos ônibus e a falta de troco. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) informaram que tomaram conhecimento das reivindicações pela imprensa.



Segundo o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, por ano são registrados 2 mil assaltos, uma média de cinco assaltos por dia, nos ônibus de Manaus. “Só há prisão quando a população pega (o ladrão) em flagrante. Não tem inquérito contra assaltante de ônibus”, declarou.



Ainda de acordo com Givancir, cada um dos ônibus tem, no mínimo, cinco câmeras de segurança, que filmam todos os ângulos do interior do ônibus. O presidente do sindicato dos Rodoviários afirmou que os Boletins de Ocorrência (BO) dos assaltos a ônibus apenas são incluídos em estatísticas. Conforme o sindicalista, a ameaça de greve foi aprovada em assembleia realizada pelo STTRM.



O STTRM afirma, ainda, que o Sinetram adote um ‘vale-troco’ para facilitar a entrega do troco de R$ 0,20 para os usuários de transporte público de Manaus. O presidente do sindicato disse que, devido à falta de troco, cobradores de ônibus estão sendo agredidos dentro dos ônibus por passageiros que exigem o troco, por meio da Lei do Troco (nº 1.797/2013). “A culpa não é do cobrador, é da empresa. Vários trabalhadores estão sofrendo agressões, pessoas se afastando do trabalho por questões psicológicas”, afirmou.



O secretário Sérgio Fontes, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), convocou uma entrevista coletiva com a imprensa, na tarde de ontem, para informar que não foi procurado pelos sindicalistas. “Disseram que não conseguiram falar comigo, mas ninguém me procurou”, afirmou Fontes, acrescentando que, em 2016, foram realizadas 667 prisões relacionadas a assaltos em ônibus. Este ano, segundo o secretário, as prisões que envolvem assaltos a ônibus chegaram a 82 detenções. Segundo ele, as prisões são resultados de investigações policiais.



O secretário acrescentou que estão sendo realizadas reuniões com representantes do transporte alternativo sobre problemas de insegurança pública. O secretário disse ter ficado surpreso com as informações da presidência do STTRM.



Troco

Em nota, o Sinetram informou que as empresas de transporte público vão providenciar moedas de R$ 0,10 para facilitar o troco. Além disso, o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, disse que a população irá se adaptar a usar moedas.



Ainda sobre a ameaça de greve, a Prefeitura de Manaus informou, em nota, na noite de ontem, que não registrou, no ano passado, nenhuma denúncia no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) de usuários de ônibus sobre a falta de troco. Conforme a Prefeitura, a Lei do Troco garante ao passageiro o transporte de graça na ausência de troco para o valor de até cinco vezes o valor da passagem. Segundo a nota, o usuário que se sentir prejudicado pode anotar os dados do veículo e informá-los à SMTU.



Paralisações

O Sinetram informou que vai acionar a Justiça para informar sobre duas paralisações irregulares registradas na tarde de ontem, realizadas pelo STTRM. Conforme o Sinetram, as empresas não foram notificadas sobre os motivos das paralisações. A primeira paralisação ocorreu entre 13h30 e 14h30 e prejudicou cerca de 10 mil usuários das linhas 601, 608, 610 e 612 da empresa Via Verde que atendem a zona sul de Manaus.