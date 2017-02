Interior tem 1,8 mil vagas em processos seletivos 

As vagas temporárias são para Parintins, Manicoré e Tabatinga, a maioria para professores. Foto: Fábio Motta/AE

Manaus - Três municípios do interior do Amazonas estão com 1,8 mil vagas abertas em processos seletivos. A maioria das oportunidades são para professor nas secretarias municipais de Educação. Os salários vão até R$ 2,2 mil e as inscrições são gratuitas.

As vagas são para Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus), Manicoré (a 332 quilômetros a sudoeste) e Parintins (a 369 quilômetros a leste da capital).

O município de Parintins está ofertando o maior número de vagas, 1.079, sendo mais de 400 oportunidades para professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Educação Especial. O edital foi publicado na edição do dia 13, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas. As oportunidades são para atuar na Secretaria Municipal de Educação de Parintins. Um dos cargos é o de professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com 160 vagas. É preciso ter curso Superior em Normal Superior ou licenciatura plena em Pedagogia. O salário é de R$ 1.149,41.

O maior salário, de R$ 2.298,82, é para professor de atendimento educacional especializado, onde o candidato deve ter curso Superior em Normal Superior ou licenciatura plena em Pedagogia, cursos na área de Educação Especial, Educação Inclusiva e atendimento educacional especializado. Há ainda vagas para cozinheira e serviços gerais, onde é aceito o Ensino Fundamental incompleto.

O processo seletivo será feito por análise de currículos. A inscrição pode ser feita até 22 de fevereiro, na Escola Municipal Charles Garcia, na Rua Alfredo de Lima, bairro de Santa Rita de Cássia, em Parintins, das 8h às 17h.

Manicoré

Já Manicoré lançou um processo seletivo com 350 vagas e salários de R$ 1,4 mil. O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no último dia 14. Todas as oportunidades do processo seletivo são para o cargo de professor municipal substituto, sendo 250 vagas para contratação imediata.

O salário é de R$ 1.405,50, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. O prazo máximo de duração do contrato de trabalho será de dez meses. A seleção é feita por análise curricular.

As inscrições podem ser feitas por meio de fichas de inscrição que devem ser enviadas para o e-mail pmmanicore@gmail.com, até 24 de fevereiro. A ficha de inscrição está disponível no site transparencia-manicore.org/. O candidato também deve enviar diversos documentos, que estão descritos no edital.

A ficha de inscrição e documentos também podem ser entregues, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Getúlio Vargas, 701, centro de Manicoré, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 24 deste mês, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Tabatinga

Em Tabatinga são dois processos seletivos para contratar 440 pessoas, com salário de até R$ 2 mil. Os editais foram publicados na edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas da última quinta-feira.

Os dois editais são destinados às vagas na Secretaria Municipal de Educação (Semed). Um deles oferta 252 oportunidades para o cargo de professor. Os salários iniciam em R$ 937, para professores com Magistério, e chegam a R$ 2.036,40, para aqueles com Ensino Superior.

O outro processo seletivo de Tabatinga é para formação de cadastro de reserva em cargos administrativos e de serviço, totalizando 188 vagas.

As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (16) e podem ser feitas até o próximo dia 22, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Escola Municipal Jociedes Andrade, na Avenida da Amizade, centro de Tabatinga. O processo seletivo é feito por análise curricular.