‘Inverno’ mais rigoroso dos últimos 5 anos deixa 164 famílias desabrigadas em Manaus

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuva nos últimos dois meses superou em quase o dobro o índice do mesmo período de 2011/2012, quando houve a maior enchente do Rio Negro

Mês de fevereiro iniciou com chuvas intensas. Na última quarta-feira, choveu 22% do esperado para todo mês. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Nos últimos dois meses, o ‘inverno amazônico’ apresentou o maior volume de chuvas dos últimos cinco anos. O acumulado de precipitação (920,9 milímetros), registrado pelo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), superou em quase o dobro o índice de 558,7 milímetros registrados no mesmo período de 2011/2012, quando houve a maior enchente do Rio Negro. As chuvas deste ‘inverno’ já deixaram 164 famílias desabrigadas e seis mortos, segundo dados da Defesa Civil Municipal.

Conforme o meteorologista do Inmet, Gustavo Ribeiro, os meses considerados dentro do período chuvoso para a região que engloba Manaus são dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. As informações climatológicas apontam que, de dezembro até janeiro, o volume de chuvas na capital foi 65% maior que o registrado no mesmo período de 2012, segundo dados do Inmet.

Um possível motivo para que as chuvas estejam acima da média nos últimos meses, de acordo com o Ribeiro, é que em algumas regiões do Amazonas, incluindo a capital, estão sob a influência do Fenômeno La Niña. “Estamos sob a influência do Fenômeno La Niña de fraca intensidade, que na região favorece a formação de nuvens e por consequência o aumento no volume das chuvas”, disse.

Desde o mês de dezembro, 164 famílias estão recebendo auxílio aluguel, após ficarem desabrigadas, devido as fortes chuvas na capital, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).

Os deslizamentos de barrancos, neste inverno, resultaram na morte de seis pessoas, de acordo com os dados da Defesa Civil Municipal, quatro deles no bairro Nova Vitória, um no Zumbi e outro no bairro Cidade de Deus, onde José Laniston Silva Carvalho, de 2 anos, morreu, na última quarta-feira.

Conforme a Defesa Civil, após o registro no 199, o órgão envia uma equipe ao local da ocorrência para verificar e avaliar a situação. Constatado risco na moradia, as famílias são orientadas sobre a situação e assim, a Semasdh é acionada para dar assistência aos moradores e solicitação do auxílio aluguel.

De acordo com a secretaria, o auxílio é fornecido ao proprietário da residência por um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso a família solicite e comprove que não conseguiu se restabelecer financeiramente.

Após a Defesa Civil condenar a moradia, os técnicos da Semasdh realizam a triagem social da família para saber se está apta a receber o benefício. Conforme o órgão, após esse procedimento, a família se direciona à sede da secretaria para assinar as documentações e receber no banco, no prazo de dez dias, o auxílio aluguel.

Ao todo, conforme a Semasdh, 1.030 famílias recebem atualmente o benefício na capital. Até a última quinta-feira, outras 18 famílias estavam em processo de avaliação para o recebimento do auxílio. Atualmente, o subsídio dado aos desabrigados é de R$ 300.

Mapeamento

A Defesa Civil municipal possui o mapeamento de 734 pontos da cidade que estão em área de risco. Conforme o órgão, para prevenir acidentes e mortes, o órgão informou que realiza o monitoramento semanal das áreas de risco.

O Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades ajuda o órgão nesse trabalho. De acordo com a Defesa Civil da capital, o monitoramento das áreas de risco da cidade é formado por voluntários que moram nessas áreas consideradas de risco. Os pluviômetros instalados na capital também são supervisionados, segundo informou a diretora de operações da Defesa Civil de Manaus, Bibiane Araújo.

Os voluntários passam por curso de noções de defesa civil, percepção de risco, meio ambiente e sustentabilidade e primeiros-socorros, além de visitas em locais de diferentes tipos de risco geológico para reconhecimento.

Além de monitorar os pluviômetros instalados na comunidade, os voluntários, conforme o órgão, atuam como primeira resposta, informando a Defesa Civil, quando o volume de chuva esta acima do esperado ou se houver indícios de deslizamentos na área.

No interior, água já invade ruas e deixa municípios às margens do Rio Juruá em estado de alerta

Não é só Manaus que está em alerta por causa das chuvas. Cidades e povoados situados às margens do Rio Juruá deverão sofrer enchentes de proporções alarmantes, nos próximos dias, não somente pelas chuvas que ocorreram no Acre, mas, também, pelo total acumulado na bacia hidrográfica do Estado do Amazonas, onde choveu ainda mais intensamente do que no Acre, nos últimos dez dias.

A situação já está preocupando a população. O temor é que as cidades amazonenses situadas às margens do Rio Juruá sofram com a maior enchente já registrada.

No município de Eirunepé, as aguas já estão próximas de alcançar as pontes e, em algumas ruas, a margem do rio já está invadindo o asfalto.

No final da Rua Marechal Deodoro, falta pouco para o rio alcançar a ponte.

De acordo com José Rocha, 54, morador do bairro Vila Cacau, a enchente de 2015 foi uma das piores a atingir a cidade. Segundo ele, o rio começou a transbordar, no final do mês de março. Neste ano, em fevereiro, a água já está acima do nível.

O prefeito do município, Raylan Barroso, que passa por um tratamento de saúde em São Paulo, já entrou em contato com a Defesa Civil do Estado e deve decretar Estado de Emergência nos próximos dias. Os municípios de Guajará e Ipixuna já decretaram estado de emergência e, segundo a Defesa Civil do Estado, devem receber ajuda humanitária, nesta semana.