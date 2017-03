TCE investiga licitação para locação de 980 viaturas da SSP

Contratação de locação de viaturas policiais deveria atender às necessidades de renovação da frota do Estado. Foto: Herick Pereira/Divulgação Secom

Manaus - O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está questionando uma licitação de aluguel de 980 viaturas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizada pela Comissão Geral de Licitação (CGL) do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (17), o conselheiro do tribunal, Mário de Melo emitiu um despacho para que a SSP e a CGL apresente justificativas quanto a denúncias de irregularidade do Edital do certame no prazo de cinco dias.

A representação apontando denúncias foi impetrada pela empresa C.S. Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda, e pede a suspensão imediata do Pregão Eletrônico nº 230/2017-CGL/AM, que pretende contratar, por meio de ata de registro de preço, locação de veículos tipo viaturas policiais para atender às necessidades de renovação da frota da SSP.

Entre as irregularidades apontadas pela empresa estão contradição entre os prazos estabelecidos para entrega dos veículos, insuficiência dos prazos definidos para entrega dos veículos, ilegalidade na ausência de previsão de juros de mora e correção monetária no caso de atraso no pagamento além de Exigência de valor global como requisito de demonstração de capacidade técnico-operacional.

Para o conselheiro do TCE, por causa da natureza da representação “nesse momento processual, para melhor apuração dos fatos, é prudente e recomendável aguardar a manifestação da parte demandada, para que apresente documentos relativos à apreciação da impugnação administrativa da representante, informando acerca da continuidade ou não do processo licitatório, bem como justificativas quanto às supostas irregularidades constantes no Edital do certame”, escreveu no despacho.

Por meio de nota, a SSP informou que ainda não teve acesso ao conteúdo da notificação do TCE. “O órgão destaca que já havia solicitado algumas mudanças no Projeto Básico do pregão e suspensão do certame, que tramita pela Sefaz e é realizado pela Comissão Geral de Licitação”, citou.