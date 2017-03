PC investiga médico suspeito de aliciar adolescente em Manacapuru

Médico foi flagrado, pela Polícia Militar, com a vítima, de 12 anos, e outras duas jovens, de 15 e 17 anos, que são irmãs, dentro do carro dele, de acordo com informações da PC

Matéria atualizada às 19h

Manaus - Um médico de 38 anos, que não teve o nome divulgado, é investigado pela Polícia Civil (PC) de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital) por suspeita de ter aliciado uma adolescente de 12 anos, no município. O crime, segundo informações da assessoria de imprensa da PC, ocorreu na noite da última quinta-feira (9). O médico foi flagrado, pela Polícia Militar (PM), com a menina e outras duas jovens, de 15 e 17 anos, que são irmãs, dentro do carro dele.

Conforme a assessoria da PC, os policiais militares estavam realizando ronda ostensiva na cidade quando abordaram o médico. Ele estava em um veículo, de características não informadas, acompanhado pelas adolescentes de 12, 15 e 17 anos.

Após o flagrante, todos foram levados à delegacia especializada da cidade.

Durante depoimento, as irmãs de 15 e 17 anos afirmaram que não tiveram nenhum contato íntimo com o médico. Elas disseram que tinham saído somente para ir a uma praça de alimentação.

Já a adolescente de 12 anos, que é amiga das jovens, relatou que estava em frente da casa onde mora quando as irmãs passaram e a convidaram para ir a um lanche. A menina também afirmou que o homem teria passado as mãos em suas pernas.

À polícia, o médico negou que tenha tido contato com as adolescentes. Após prestar depoimento na delegacia, o homem foi liberado. O caso será investigado pela equipe da delegacia.

De acordo com a PC, as adolescentes foram encaminhadas para realizar exames de corpo delito e conjunção carnal no hospital de Manacapuru. A polícia vai aguardar a conclusão do laudo para tomar as devidas providências.