DPE investiga omissão do Estado por falta de aparelho de hemodinâmica para exames

O objetivo é, constatada a omissão, obrigar o Estado a oferecer o serviço em quantidade compatível com as demandas atualmente existentes

Susam informou, em fevereiro, que não havia previsão para o conserto do equipamento. Foto: Evandro Seixas/Arquivo

Manaus - A Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde instaurou um Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (Padac) para investigar a omissão do Estado do Amazonas no oferecimento de procedimentos que necessitam da utilização de máquina de hemodinâmica. O objetivo é, constatada a omissão, obrigar o Estado a oferecer o serviço em quantidade compatível com as demandas atualmente existentes. O procedimento poderá embasar a Defensoria para o ingresso de uma possível ação civil pública contra o Estado.

Assinado pelo defensor público Arlindo Gonçalves dos Santos Neto, responsável pela Defensoria Especializada da área de saúde, o Padac foi instaurado pela Portaria nº 02/2017-DPE-AM/Saúde. A Defensoria pede que a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) preste informações sobre a relação de tratamentos que necessitem do uso do aparelho de hemodinâmica; as filas respectivas do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg); providências de contingência adotadas; relação de pacientes que tenham sido prejudicados em razão da espera e providências que estejam sendo adotadas para sanar o problema.

A Defensoria argumenta que o único aparelho de hemodinâmica existente na rede pública de saúde do Estado encontra-se com defeito, aguardando manutenção desde dezembro de 2016, sem providências efetivas por parte do Estado, até o momento.

No dia 2 de fevereiro, o DIÁRIO publicou o drama de famílias que aguardam o conserto da máquina para realizarem exames com o de angiografia, necessário para o tratamento de aneurisma cerebral. Na ocasião, a Susam informou que não havia previsão para o conserto do equipamento.

O defensor Arlindo Gonçalves explica que o objetivo do Padac é reunir provas para que, não sendo possível uma solução extrajudicial, a Defensoria possa vir a mover uma ação civil pública.