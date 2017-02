AM vai investir quatro vezes mais em presidiários que em estudantes, prevê LOA

No ano passado, gasto com o sistema prisional ultrapassou R$ 381 milhões, no Estado

Apesar do valor total de investimento em educação ser maior, manter um preso na cadeia custa mais caro. Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas prevê investir quase quatro vezes mais em um preso do que em um estudante, em 2017. Conforme previsão de orçamento público a ser aplicado, este ano, detalhado na Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) planeja destinar R$ 1.723,49, por mês, a cada presidiário, no Estado. Também na LOA 2017, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) prevê o orçamento mensal de R$ 441,04, por estudante.

O cálculo é baseado na divisão do valor previsto na LOA 2017 para a Seduc (R$ 2.131.527.000) pelo número de alunos matriculados (402.749), este ano, em todo o Estado, conforme informou a Seduc, por meio de assessoria de imprensa. O resultado é dividido novamente pelos 12 meses, período de um ano, para se chegar ao número orçado mensal para cada aluno.

Da mesma forma, a Seap (com orçamento previsto de R$ 192.155.000,00 pela LOA 2017) é dividido pela quantidade de detentos do sistema prisional do Estado atualizado, que é de 9.291 presos, segundo informou a Seap, por meio de assessoria de imprensa. O valor do investimento, porém, pode sofrer alteração.

Isso se levarmos em consideração o ano passado, quando a LOA previa que a Seap gastaria R$ 207 milhões, mas fechou o ano com gastos de R$ 381,9 milhões, de acordo com os números do Portal da Transparência do Governo do Amazonas.

Ainda de acordo com o Portal da Transparência do Amazonas, os gastos da Seap com presos cresceram 710%, desde 2010, passando de R$ 47,1 milhões para R$ 381,9 milhões, no ano passado. Já os gastos totais da Seduc cresceram, em média, 57%, de R$ 1,08 bilhão para R$ 1,7 bilhão, entre 2010 e 2016, de acordo com os números do portal da Transparência do governo do Estado.

No Amazonas, os presos custam mais caro do que em outros Estados brasileiros. Conforme o Portal da Transparência, com base em dados de janeiro e agosto de 2016, o custo de um preso no Amazonas chegou a ser, no ano passado, o dobro da média do País, chegando a R$ 5,1 mil por mês, tomando como base o pagamento de R$ 429,5 milhões para uma das empresas gestora dos presídios, a Umanizzare. A média do Brasil é de R$ 2,4 mil, aponta o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Este ano, o valor maior previsto de gastos com um presidiário, mensalmente, em relação a um estudante da rede pública do Estado, segue o parâmetro de outros Estados brasileiros. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Carmen Lúcia, afirmou, em rede de televisão nacional, em novembro do ano passado, que um preso no Brasil custa, em média, por mês, R$ 2,4 mil. Já um estudante do Ensino Médio, sob responsabilidade das redes públicas estaduais, custa, por ano, R$ 2,2 mil no Brasil; um custo 13 vezes maior com o preso, em relação ao estudante de Ensino Médio.

“Se os governadores não construírem escola agora, daqui a 20 anos não terá dinheiro para construir presídios suficientes’. O vaticínio se cumpriu”, lamentou a presidente do STF e CNJ, citando as palavras do antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro, ditas em 1982.