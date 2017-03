Irmãos confessam roubo e assassinato de taxista, em Iranduba

Corpo do taxista foi encontrado no Ramal do 13, no quilômetro 13 da Rodovia Manuel Urbano. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Os irmãos Andrezo Jackson Souza da Silva, 20, o 'Jackson', e André Souza da Silva, 18, confessaram ter assassinado a facadas o taxista e ex-vereador de Iranduba, João Lima da Silva, 67, na última segunda-feira (27). À polícia, Jackson disse que eles planejaram o crime, mataram o motorista para não ser denunciados e usaram o dinheiro do roubo para 'curtir', comprar roupas, bebidas e passear. O terceiro suspeito, Landin Guedes da Silva 19, ainda está foragido.

O corpo de taxista, que estava desaparecido desde a última segunda-feira, foi encontrado, na tarde desta terça-feira (28), no Ramal do 13, no quilômetro 13 da Rodovia Manuel Urbano, em Iranduba (a 28 km de Manaus). De acordo com a polícia, o motorista foi assassinado com 13 facadas e ainda teve um dedo da mão esquerda amputado.

Os irmãos foram presos, na manhã desta terça-feira, no porto do Distrito do Cacau Pirêra. De acordo com o delegado Antônio Chicre, da 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), eles foram localizados dentro de uma canoa, no momento em que tentavam fugir para Manaus.

Na tarde desta terça-feira, Jackson disse que já haviam planejado o crime há duas semanas. “Não tínhamos uma vítima certa. Pegamos ele foi porque ele parou para nós. Pedimos para ele nos levar para o Ramal porque a gente já sabia que ia matar ele para que ele não nos denunciasse”, disse.

Do taxista, os suspeitos roubaram R$ 1,7 mil em dinheiro, um celular, além de documentos pessoais e do veículo. “Nós estávamos precisando de dinheiro. Queríamos dinheiro para curtir. Depois que a gente matou ele, fomos para o bairro da Compensa, onde bebeu e se divertiu”, afirmou Jackson.

Conforme informações da Polícia, André já havia participado, há cerca de uma semana, de um assalto na casa de dois idosos. Jackson informou que já havia sido preso por tráfico em 2014.

Revolta

O corpo do taxista foi localizado por familiares depois de uma testemunha tê-lo visto entrar com o carro no Ramal do 13, por volta das 13h de segunda, com os três suspeitos. De acordo com a mulher dele, a professora Cintia Maria, 42, câmeras de segurança de uma empresa gravaram o momento em que o trio saiu do local, cerca de uma hora depois, sem o taxista.

“A gente começou a desconfiar que tinha acontecido alguma coisa porque ele não chegou par me buscar como fazia todos os dias”, falou. O carro do taxista também foi encontrado nesta terça-feira, no ramal do km 8.

Depois que localizaram o corpo do ex-vereador, mototaxistas e familiares se reuniram em frente a sede da delegacia da cidade pedindo por mais segurança. De acordo com o amigo de João, que também é taxista, nos últimos meses vários roubos contra os profissionais da categoria, em residência e mercadinhos foram registrados na cidade.