Irmãos desaparecidos em Novo Airão são encontrados próximo de Anavilhanas

Crianças estavam pescando com o avô, em comunidade da zona rural, quando desapareceram. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Manaus - Os irmãos Welisson do Nascimento Pessoa, 9, e Wendel do Nascimento Pessoa, 11, que estavam desaparecidos desde a tarde de segunda-feira (13), foram encontrados por volta de 15h desta terça-feira (14), próximo ao Arquipélago de Anavilhanas, nas proximidades do município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus). As irmãos passam bem, segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas.

De acordo com os Bombeiros, as crianças estavam pescando com o avô Francisco dos Santos Nascimento, 80, quando ele se afastou para olhar a malhadeira e, ao voltar, notou o desaparecimento. As crianças e a embarcação, tipo voadeira, sumiram na Comunidade do Pagodão, localizada na zona rural de Manaus, próxima ao município de Novo Airão.

A equipe do Corpo de Bombeiros, formada por três mergulhadores, foi acionada por volta de 20h30 da última segunda-feira, quando se deslocou para a realizar as buscas. Os Bombeiros não deram mais detalhes sobre a localização dos meninos.

O Corpo de Bombeiros informou ainda, por meio de assessoria de imprensa, que as vítimas foram avaliadas por uma agente de saúde da comunidade e passam bem.

Irmãos desaparecidos em Nova Olinda do Norte

Após seis dias, as buscas pelos irmãos Murilo Emanuel dos Santos Barbosa, 1 ano e 5 meses, e Antônio Gabriel dos Santos Barbosa, 5 anos, desparecidos após o naufrágio de uma lancha em Nova Olinda do Norte, foram encerradas na tarde desta terça-feira (14). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a operação foi encerrada por volta das 14h. Durante a manhã, uma lancha da Marinha com bombeiros e familiares realizaram a última varredura no local do acidente, mas o irmãos não foram encontrados.