Irmãos foragidos do Compaj são recapturados na zona leste de Manaus

Fábio e Fabrício Oliveira dos Santos foram localizados na casa do pai, no Coroado 3

Os irmãos estavam foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim desde o dia 23 de janeiro deste ano. Foto: Divulgação

Manaus - Os irmãos Fábio Oliveira dos Santos, 30, e Fabrício Oliveira dos Santos, 29, que estavam foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde o dia 23 de janeiro deste ano, foram recapturados, na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com o delegado da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP), Orlando Amaral, eles foram localizados na casa do pai, no Coroado 3, na zona leste.

Eles foram presos por tráfico em 2013, pela Polícia Militar, por suspeita de comandar uma boca de fumo na mesma casa onde foram capturados hoje.