Irmãos são presos por manter laboratório de drogas na zona norte de Manaus 

Trio foi preso no bairro Colônia Terra Nova. Foto: Raquel Miranda/ Diário do Amazonas

Manaus - Os irmãos Maílson Araújo de Carvalho "Tchan", 21, e Maycon Araújo de Carvalho, e o amigo deles, Paulo César Rodrigues Barauna, 23, foram presos por tráfico de drogas na terça-feira (4).

Segundo o delegado do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Guevara, o trio mantinha um laboratório na Rua Vicente de Paula, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Além disso, eram responsáveis pelo abastecimento de drogas nos bairros Parque das Nações e Bairro da União, localizados na região centro-sul de Manaus.

Após denúncias anônimas, a equipe de investigação da 5ª seccional Centro-sul, com apoio do 23º DIP, foi informada de uma grande quantidade de drogas que o grupo iria receber.

Com isso, foi montada uma operação de vigilância na frente do laboratório para apreensão dos envolvidos. No momento da apreensão, além de cocaína e pasta base de cocaína, foram encontrados tabletes de entorpecentes enterrados no quintal, na parte de trás do laboratório, que também era residência de Maycon e Maílson.

Segundo o delegado Guevara, os suspeitos não reagirama ação policial. “Eles tentaram fugir no início, ao perceber a movimentação, mas não reagiram contra os policiais. No final, apontaram a localização dessas drogas que haviam recebido. O caso estava sendo investigado há dois meses”, afirmou.

O suspeito Paulo César afirmou em coletiva que não tem relações com o tráfico. “Não faço nada disso. Eles [os irmãos] são colegas meus. Nunca fui usuário, só estava no local e momento errado. Só fui para jogar videogame”, disse.

O trio será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis ainda nesta quarta.