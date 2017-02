Irmãos são presos por tentativa de homicídio durante festa de confraternização

Deborah Luanna e Carmelo Nascimento foram indiciados por tentativa de homicídio e serão encaminhados ao sistema penitenciário Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Os irmãos Carmelo Ezequiel do Nascimento Moura, 21, e Deborah Luanna Arcanjo do Nascimento, 26, foram presos na manhã desta sexta-feira (17), na Rua Severiano Nunes, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, por tentar matar um homem de 42 anos, durante uma confraternização de Natal, em dezembro do ano passado, de acordo com a delegada Allyne Lima, do 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme Lima, os irmãos foram presos através de mandados de prisão preventiva do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

"O crime aconteceu por um motivo fútil. Os autores agrediram a vítima com pedaços de garrafas, madeira e chutes na rua", disse a delegada.

Segundo Lima, no dia 25 de dezembro de 2016, os irmãos Carmelo, Deborah, Emanuele Arcanjo Moura e Erick Arcanjo Moura, ambos com 18 anos, estavam comemorando o natal enquanto a vítima acompanhava o amigo dele e ex-companheiro de Emanuele, que não teve o nome divulgado, na festa.

"No local, o casal discutiu durante as comemorações na frente da casa e, sem motivos, houve uma briga generalizada, onde eles acabaram agredindo a vítima", contou a delegada.

Após o crime, policiais do 16° DIP investigaram o caso, ouviram a vítima e chegaram aos autores.

Carmelo e Deborah foram indiciados por tentativa de homicídio. Eles serão encaminhados ao sistema penitenciário.

Emanuele e Erick, que são irmãos gêmeos e, na época, eram adolescentes, responderão o procedimento na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).