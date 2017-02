Irmãos são resgatados de casa em chamas após serem abandonados pela mãe, na zona norte

Vizinhos resgataram crianças de casa em chamas, na Rua Madre Paulina, bairro Cidade de Deus. Foto: Divulgação/Conselho Tutelar

Manaus - Três irmãos, dois gêmeos de dois anos e outro de quatro anos, foram resgatados, na tarde deste domingo (12), de uma casa em chamas, na Rua Madre Paulina, na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. De acordo com o conselheiro tutelar da Zona Leste 2, José Ewerton, as crianças foram deixadas sozinhas pela mãe, que saiu da residência durante a madrugada, segundo os avós maternos das crianças, para ir a uma festa e ainda não havia retornado, até a publicação desta matéria.

Conforme o soldado da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) Luiz Cavalcanti, quando os policiais chegaram ao local, por volta das 14h, as crianças já haviam sido resgatadas pelos vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local, o incêndio já havia sido apagado por populares.

“Assim que elas foram retiradas, o fogo se alastrou. Se não tivessem saído a tempo, poderia ter acontecido uma catástrofe”, disse Ewerton, acrescentando que a suspeita é que o fogo tenha começado em um curto-circuito no aparelho de TV.

Avós maternos ficarão com a guarda das crianças. Foto: Eraldo Lopes

De acordo com o conselheiro tutelar José Ewerton, as crianças foram deixadas na casa, por volta de 1h, com o irmão adolescente de 16 anos. "Ele ficou com as crianças, mas teve que sair porque foi para o trabalho. Agora a tarde, um vizinho viu a fumaça e correu para resgatar as crianças. Até o momento, não temos notícias da mãe ", falou o conselheiro.

Os pais da mãe das crianças informaram que a filha havia saído para ir a uma festa. "Assim que todas as crianças foram retiradas da casa, o fogo se alastrou e por pouco não aconteceu uma tragédia" disse Ewerton.

As crianças foram levadas para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). De acordo com a delegada plantonista Lucia Shelzia, a mãe será indiciada pelo crime de abandono de incapaz e a guarda dos filhos ficará com os avós maternos.

Incêndio teve início após curto-circuito em um aparelho de TV, segundo o Conselho Tutelar. Foto: Divulgação