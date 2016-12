'Fiz isso porque estou desempregado', diz suspeito de tentativa de latrocínio a PM

Maycon Marinho afirmou que perdeu os pais quando tinha um ano e resolveu roubar para sustentar a irmã dele. Foto: Sandro Pereira

Manaus – "Não tem como ter medo de morrer", afirmou Maycon Martins Marinho, 21, ao ser questionado sobre o medo de morrer em um tiroteio durante assaltos na manhã desta quinta-feira (29), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). Ele confessou a polícia ter participado da tentativa de latrocínio ao cabo da Polícia Militar (PM) Clenilton Patina Arruda, 40, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atingido com um tiro no abdômen, na última segunda-feira, na Rua Jauaperi, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Maycon também revelou que pratica assaltos na capital desde os oito anos.

De acordo com a capitã Adriana Sales, comandante da 27ª Cicom, Maycon foi preso por policiais militares do 9° Batalhão da Polícia Militar (BPM), no Hospital Geral de Manacapuru, na noite da última terça-feira (27), com ferimento na mão.

"Fomos acionados pela equipe médica, conseguimos dar o apoio e trazer para delegacia", afirmou Sales.

Segundo o delegado Adriano Felix, da Derfd, Maycon tem quatro passagens pela polícia com roubos, sendo que três deles quando ele era menor de idade. "É um indivíduo acostumado a praticar crimes na cidade. Ainda estamos investigando mais dois comparsas dele, que participaram da tentativa de latrocínio ao PM", disse o delegado.

Felix explicou que no dia do crime, os assaltantes chegaram em um carro, modelo Saveiro, de cor preta e placa não revelada, e tentaram roubar o cabo da PM nas proximidades de um comércio. "A mulher do policial estava em um mercadinho. Eles tentaram assaltar o PM, que reagiu e atirou na direção dos assaltantes", relatou o delegado.

O cabo Clenilton Pantoja está internado no Hospital e Pronto Socorro João Lucio, zona leste, com o quadro de saúde estável, mas sob observação.

À reportagem, Maycon afirmou que perdeu os pais quando tinha um ano, e resolveu roubar pela primeira vez aos oito anos para sustentar a irmã dele. "Fiz isso porque estou desempregado", disse.

Maycon foi indiciado por tentativa de latrocínio. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na Rodovia BR-174.