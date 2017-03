'Fiz isso porque ele veio me peitar', diz homem preso por matar motorista de ônibus

André Luiz Cardoso da Silva, 31, foi apresentado na Delegacia Geral na manhã desta segunda. Foto: Raquel Miranda

Manaus - “Fiz isso porque ele (vítima) veio me insultar, me peitar e falar alto comigo. Queria ser mais homem que eu e acabei aqui nessa situação”, confessou André Luiz Cardoso da Silva, 31, na manhã desta segunda-feira (20), na Delegacia Geral da Polícia Civil, na zona centro-oeste de Manaus, o assassinato ao motorista de ônibus Agley Garcia Mesquita, 39, morto a golpes de gargalo de garrafa e pedradas na cabeça, no dia 13 de agosto de 2016, na zona norte.

Segundo o delegado Jander Mafra, do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), André Luiz foi preso no domingo (19), na Avenida Lourenço Braga, no Centro, em Manaus, após uma denúncia anônima a Polícia Civil. Ele foi preso através de um mandado de prisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

“Em depoimento, o André alega legítima defesa. Ele disse que teve uma briga com a namorada em uma festa e a vítima se meteu. Eles se conheciam e por conta do álcool desenfreado e das trocas de ofensas ocorreu esse homicídio”, disse o delegado Jander Mafra.

Agley foi assassinado na Rua Hebron, antiga Rua Boqueirão, na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte, em uma festa.

A sobrinha da vítima, Izadora Mesquista, afirmou na manhã desta segunda-feira, que estava aliviada com a prisão de André Luiz. “Agradecemos a polícia e agora ficamos aliviados que a Justiça foi feita”, contou a familiar da vítima.

À reportagem, André afirmou que estava bebendo e, por conta de uma discussão com o motorista de ônibus, houve o homicídio.

André foi indiciado por homicídio por motivo fútil. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.