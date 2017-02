Jovem é baleado com tiro no pescoço durante assalto, no Canaranas

O roubo ocorreu por volta das 10h30, em frente uma escola estadual. Foto: Divulgação

Manaus - Patrick de Souza Viele, 21, foi atingido com um tiro no pescoço, na manhã desta segunda-feira (20), durante um assalto na Rua M, do Conjunto Canaranãs, bairro Cidade Nova, na zona norte. De acordo com informações de uma comerciante, que preferiu não ser identificada, o rapaz foi baleado por dois homens, que fugiram, em uma motocicleta, levando um celular.

O roubo ocorreu por volta das 10h30. De acordo com a testemunha, o rapaz estava em um lanche, em frente a uma escola estadual, quando os suspeitos chegaram. Um dos suspeitos desceu da moto, foi em direção ao rapaz e exigiu que ele entregasse o celular.

A capitã Marcilene, comandante da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que Patrick se negou a entregar o aparelho e acabou baleado. De acordo com a comerciante, o criminoso se revoltou e atirou no rapaz, e em seguida fugiram levando o celular.

O rapaz foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo.