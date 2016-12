Jovem conhecida como 'Bebê' é presa por suspeita de tráfico de drogas, em Manaus 

De acordo com o delegado, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que "Bebê" e o companheiro estavam vendendo drogas na zona leste da capital

Eliliana Nogueira de Lima, 19, foi presa na noite de quarta-feira (21). Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Eliliana Nogueira de Lima, 19, conhecida como "Bebê", foi presa em flagrante na tarde da última quarta-feira (21), suspeita de tráfico de drogas, na Rua Fast, comunidade Novo Reino II, bairro São José, zona Leste de Manaus. As informações são do delegado Ricardo Cunha, do 4o Distrito Integrado de Policia (DIP).

De acordo com o delegado Ricardo, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que "Bebê" e o companheiro estavam vendendo drogas na Rua Fast. Após a informação, a polícia iniciou as investigações e suspeitou que a suspeita estaria guardando entorpecentes na casa em que mora.

"Deslocamos viaturas para o local. Na casa, estavam ela e o pai. Fizemos uma busca e, dentro do quarto da suspeita, encontramos uma quantidade de meia porção de cocaína e quatro munições calibre 38, ainda intactas", informou o delegado.

Eliliana foi encaminhada para o 4º DIP e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de munição de arma de fogo de uso permitido. Após os procedimentos cabíveis, deve ser encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).