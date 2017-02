Homem envolvido em latrocínio é preso em recepção de hospital em Manaus 

Fernando Barroso Gomes foi preso na tarde de terça-feira. Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Manaus - Fernando Barroso Gomes, 21, foi preso na tarde de terça-feira (7) por latrocínio tentado, roubo e associação criminosa, em Manaus. Ele foi preso Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste, logo após ele e mais três comparsas tentarem roubar um investigador da Polícia Civil e efetuarem roubos no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da cidade.

“No dia do fato Fernando, Carlison Lima de Brito, 19, Rogério Souza de Almeida e uma mulher, até o momento não identificada, estavam em um veículo roubado modelo Fiat Palio, de cor cinza, e já haviam subtraído um aparelho celular de um adolescente na Rua da Prata, antiga Pista da Raquete, no bairro Jorge Teixeira, quando avistaram a motocicleta do investigador. O servidor estava na área realizando notificações relacionadas ao trabalho”, explicou o delegado titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ricardo Cunha.

Conforme o titular do 4º DIP, a mulher conduzia o veículo, onde estavam os comparsas. “Fernando desceu do carro armado e no momento em que o policial civil percebeu a ação criminosa, fingiu ter deixado cair uma bolsa no chão e sacou a arma. Fernando e o investigador travaram luta corporal e Rogério tentou ajudar o comparsa, porém acabou alvejado no peito durante troca de tiros com o policial. Após o confronto, o bando fugiu do local e Rogério foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico”, disse.

Segundo Ricardo Cunha, a equipe de investigação do 4º DIP foi acionada e, logo em seguida, foi informada sobre a situação de um rapaz alvejado que havia dado entrada no HPS Doutor João Lúcio Pereira Machado. Quando os policiais civis chegaram à unidade hospitalar conseguiram prender Fernando na recepção do local. Rogério não resistiu ao ferimento e veio a óbito horas depois, no centro cirúrgico, naquele mesmo dia. Ele tinha 25 anos. As diligências em torno do caso irão continuar, até que os demais infratores sejam localizados e possam responder criminalmente pelos delitos cometidos.

Ricardo Cunha informou que Fernando foi autuado em flagrante por latrocínio tentado, roubo e associação criminosa. Em depoimento na unidade policial, Fernando disse que Rogério e a mulher, planejaram os crimes e que ele e Carlison foram chamados de última hora para participar dos delitos. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia ele será submetido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.

O titular do 4º DIP pede ainda a quem puder colaborar com informações que possam levar até Carlison e à mulher envolvida no caso, que entre em contato com a equipe do 4° DIP pelo número da unidade policial: (92) 99118-9766 ou pelo disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), 181. A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos informantes.