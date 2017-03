Jovem é preso após ser denunciado por vender drogas em redes sociais

Após investigações, o jovem foi preso no momento em que iria vender os entorpecentes na Praça Ismael Benigno, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus

Eduardo Eliel Bonetti, 24, foi preso na tarde de quarta-feira. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus - Eduardo Eliel Bonetti, 24, foi preso na tarde de quarta-feira (8) após ser denunciado por comercializar drogas por meio das redes sociais. De acordo com informações do delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após ivestigações o jovem foi preso em flagrante na zona oeste da capital.

De acordo com Mac Donald, a equipe de investigação do 6º DIP chegou até o jovem após denúncia feita pelo númeto (92) 99184-4434, o disque-denúncia da unidade policial, informando que Eduardo estaria comercializando drogas nas redes sociais. Em dois dias, a equipe conseguiu interceptar o jovem na Praça Ismael Benigno, no bairro São Raimundo, zona Oeste.

“Nós interceptamos o infrator no momento em que ele iria vender entorpecentes em frente a uma unidade de saúde no bairro São Raimundo. Com Eduardo foram apreendidas oito porções de maconha do tipo “skunk”, totalizando 300 gramas de entorpecentes. Também encontramos com o infrator uma balança de precisão”, explicou o titular do 6° DIP.

Eduardo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial o rapaz será conduzido para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.