Jovem é preso por matar cabeleireiro que denunciou tráfico no Crespo, diz polícia

Manaus – Gabriel Martins dos Santos, 20, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, suspeito de matar, com golpes de barra de ferro, o cabeleireiro Willismar de Sousa Pereira, 31, na última segunda-feira (20).

O delegado titular do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), André Sena, informou que a vítima estava denunciando a situação do tráfico de drogas no bairro Crespo e, após uma discussão, Gabriel, acompanhado de um adolescente de 17 anos, pegou uma barra de ferro para agredir Willismar, que morreu após ser levado ao hospital.

"Há uma suspeita de guerra de facções na área do Crespo, mas a maior motivação [para o assassinato] foram as denúncias", afirma o delegado, ressaltando que o jovem se apresentou na manhã de ontem (23), acompanhado por um advogado.

Gabriel já responde processo por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele será encaminhado para a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro. O adolescente será mantido na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Crime

O cabeleireiro Williasmar de Souza Pereira foi assassinado por volta de 1h de segunda-feira, na Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul de Manaus. Ele chegou a ser encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Williasmar respondia desde 2016, um processo por tráfico de drogas.