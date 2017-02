Jovens são presas e adolescente é apreendida suspeitas de apoiar quadrilha, em Maués

Jovens são acusadas de dar cobertura a crimes de quadrilha, em Maués. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Adriana de Oliveira Barros, 18, Michele de Sousa dos Santos, 18, foram presas, e uma adolescente de 13 anos foi apreendida, na tarde desta sexta-feira (3), suspeitas se atuarem como cúmplices de uma quadrilha que praticava assaltos no município de Maués (356 quilômetros distante de Manaus). Elas são acusadas de dar cobertura em roubos cometidos por dois infratores, conforme informou o tenente Orlando Santos, comandante da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo o tenente, Rodrigo de Souza Alves, 23, foragido da justiça, vulgo “Bode”, e Salomão Souza Dias, 18, foram detidos acusados de terem praticado diversos assaltos e furtos em Maués, com arma caseira. Eles integram a quadrilha que recebia ajuda das três jovens, também presas nesta sexta-feira.

Ainda de acordo com o tenente, Adriana é namorada de 'Bode' e recebia os objetos de roubo. Ela e as duas jovens mulheres ainda eram responsáveis por esconder as 5 motos para praticar os roubos na cidade. Adriana é apontada como responsável por fazer um rodízio das motos quando eram usadas para os roubos, afirmou o Tenente Orlando. As cinco motos foram apreendidas.

O comandante da unidade policial afirmou que 'Bode' é homicida e foragido do sistema prisional de Manaus e também de Maués, seu braço direito no crime, Salomão, também é acusado de ter praticado um homicídio e ser o responsável por roubar motos para praticar os crimes.

Nas diligências, foram encontrados diversos objetos de roubo tais como: 01 notebook Toshiba de cor vermelha; um aparelho de DVD sunami de cor preta; 05 aparelhos celulares; 01 rádio; 04 relógios; 01 lava Jato de pressão Electrolux; 02 carregadores portáteis; 02 cordões de aço, além de 03 facões e um simulacro de arma de fogo, além das cinco motos apreendidas.

Os materiais estão sendo catalogados na delegacia do município e os infratores estão sendo flagranteados.