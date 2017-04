Juíza federal nega liberação parcial de bens do médico Mouhamad Moustafa

Para a magistrada Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, o pedido não apresenta documentação que comprove as referidas dificuldades apresentadas

Manaus - A juíza da 4º Vara Federal Ana Paula Serizawa Silva Podedworny negou pedido de liberação parcial de bens do médico Mouhamad Moustafa, preso desde setembro de 2016, durante a operação Maus Caminhos, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos da área de saúde do Amazonas.

Decisão publicada na última sexta-feira (31), no Diário Oficial da Justiça Federal, informa que a solicitação foi feita por um parente do médico e alega estar em dificuldades financeiras após a prisão da Moustafá.

Para a magistrada, o pedido não apresenta documentação que comprove as referidas dificuldades. “Note -se, por exemplo, que o Requerente menciona que teve que se mudar de residência em razão do atraso no pagamento dos aluguéis - que deveria ser custeado pelo acusado -, mas nenhuma comprovação nesse sentido foi anexada ao seu pedido”, citou a juíza.

Em outro trecho, a juíza afirma que o médico tinha outras fontes de renda. “O acusado Mouhamad Moustafa possuía outras fontes de renda além daquelas alcançadas pela Operação Maus Caminhos, sendo provável que até hoje receba recursos lícitos”.

