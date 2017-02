Justiça determina prosseguimento de ação contra licitação para serviço de mototáxi

Aderiram à reclamação cerca de 115 licitantes, que também alegaram, por meio de abaixo-assinado, terem sido prejudicados pelas omissões e incongruências do edital. Foto: Arquivo-DA

Manaus - A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) determinou, em sessão realizada segunda-feira (20), o prosseguimento de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado (MPE), que pede a anulação de Concorrência Pública realizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) para o exercício da atividade de mototaxista.

O prosseguimento da ação foi determinado pela relatora do processo (nº 0641597-84.2015.8.04.0001), desembargadora Nélia Caminha Jorge, reformando sentença de 1ª instância e dando provimento à apelação apresentada pelo MPE.

Segundo os autos, a ação civil pública foi proposta pela 78ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Publico do MPE, através da Portaria nº 020.2015.78, com a finalidade de apurar possível ocorrência de ato de improbidade administrativa com atentado aos princípios da administração pública na condução da Concorrência Pública nº 001/2015-CEL/SMTU, concernente ao descumprimento do edital e eventual ausência de objetividade nos critérios de julgamento.

Alega o MPE que sua atuação foi provocada por cidadãos que participam da referida Concorrência Pública e protocolizaram denúncia noticiando supostas irregularidades no processo.

Posteriormente, aderiram à reclamação cerca de 115 licitantes, que também alegaram, através de abaixo-assinado, terem sido prejudicados pelas omissões e incongruências do edital, afrontando o item 5.2 desse documento, “que proíbe a participação no certame de pessoas que possuam vínculo empregatício e que não comprovem a condição de profissional autônomo”.

A ação civil pública, também de acordo com os autos, tem o objetivo de “impedir a publicação da Lista Final de Classificação, ou seja, a homologação do resultado final da Concorrência Pública (...) o que se pede em caráter liminar, a fim de não se gerar danos irreversíveis aos licitantes prejudicados e nem se conferir expectativas irrealizáveis aos licitantes classificados irregularmente”.

Reformando a sentença de 1ª instância, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, a desembargadora Nélia Caminha Jorge afirmou, em seu voto, que o edital do certame “encontra-se a prima facie (à primeira vista), eivado de subjetividade, exigências de documentos inapropriados para aferição de tempo de experiência e outros requisitos contaminados por incongruências e contradições, permitindo-me verificar que são possíveis irregularidades que não atingiriam um ou outro concorrente de forma individualizada, e sim invalidaria o certame como um todo”.

Apontando o entendimento da Constituição Federal (CF), cujo art. 127 diz que o “Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” e citando a Lei 8625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) que, em seu art. IV, incumbe ao Ministério Público de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei (…) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município”, a desembargadora Nélia conheceu e deu provimento à apelação “para reformar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito do juízo com a citação dos requeridos”.