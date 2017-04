Justiça Itinerante oferece serviços gratuitos no Educandos 

De 24 a 30 de abril, as ações do programa serão levadas para o município de Careiro da Várzea

Manaus – Até o dia 23 de abril, a unidade móvel do Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), fará atendimento na Quadra de Esportes Zulândio Pinheiro, no bairro Educandos, zona sul, de 8h às 14h. De 24 a 30 de abril, as ações do programa serão levadas para o município de Careiro da Várzea (distante 29 quilômetros de Manaus).

O juiz Alexandre Novaes, que coordena o programa, informa ainda que uma unidade móvel permanece na Delegacia da Mulher (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, próximo à rotatória do conjunto Eldorado).

No Justiça Itinerante, o cidadão pode ajuizar gratuitamente, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos, na área cível e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade poderão ser ajuizados na ocasião.

Para ser atendido é necessário que o cidadão esteja com os documentos originais e cópias. O programa de dispõe do telefone (92) 98455-7698 para tirar dúvidas.

Calendário

2 de maio a 2 de junho – Cidade de Deus, na Delegacia da Mulher

5 de junho a 30 de junho – Praça da Polícia