Justiça registra mais de 3 mil processos judiciais relacionados a condomínios

Manaus – Um total de 3.946 processos judiciais relacionados a condomínios tramitaram na Justiça Estadual entre janeiro e dezembro do ano passado. Os números correspondem a ações registradas especificamente na Comarca de Manaus e consideram execução de sentença, ação incidental e incidente processual.

Dos 3.946 processos, 2.159 foram ações relacionadas a despesas condominiais, 1.612 relacionados a condomínios, 119 a direitos e deveres, 13 ações diziam respeito a administrações condominiais, outros 13 processos estavam ligados a condomínios em edifícios, 12 processos eram relativos a multas, oito ações envolveram o tema ‘assembleias’, sete processos estavam relacionados a alteração de coisa comum e seis eram relativos a vagas em garagem.

De acordo com a legislação vigente no Brasil, processos judiciais com este perfil tramitam em Juizados Especiais Cíveis – se o valor da ação for inferior a R$ 40 mil – ou em Varas Cíveis, se superior a R$ 40 mil.

Conforme a diretora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc/Cível), Geórgia Negreiros, cidadãos interessados em dar entrada em processos, de valor igual ou inferior a R$ 20 mil, devem procurar o Juizado Especial Cível mais próximo de sua residência, sem a necessidade de advogado.

“Se a ação variar entre R$ 20 mil e R$ 40 mil, a pessoa deve constituir um advogado ou, se não possuir condições financeiras, o próprio Juizado acionará um defensor público para dar seguimento à causa”, disse Geórgia Negreiros.

Já as ações com valor superior a R$ 40 mil devem ser apresentadas, com o auxílio de advogados, a uma das 20 Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, em se tratando da Comarca de Manaus, instaladas no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Avenida Jornalista Umberto Calderaro, bairro de São Francisco, zona centro-sul de Manaus.