Justiça suspende indulto e Adail Pinheiro deve voltar à prisão, diz MP-AM

Adail Pinheiro foi condenado em 2014 por crimes de favorecimento à prostituição infanto-juvenil. Foto: Arquivo-DA

*Matéria atualizada às 15h00

Manaus - O Ministério Público do Estado (MP) informou que a desembargadora Carla Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, acatou medida cautelar e suspendeu o indulto concedido ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que deve voltar para a prisão. Em janeiro, Adail teve a pena extinta, com base em um decreto do presidente Temer.

A medida tem efeito imediato e obriga o ex-prefeito a voltar para a prisão, no regime semiaberto, com uso de tornozeleira, que vinha cumprindo antes de ser beneficiado pelo indulto.

Na decisão, a magistrada determinou o imediato retorno de Adail ao cumprimento da pena no regime prisional em que se encontrava antes do indulto (regime semiaberto), bem como a retirada do segredo de justiça dos autos do processo nº 4000519-26.2-017.8.04.0000.

A decisão foi tomada em Medida Cautelar Incidental com Pedido de Liminar para Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal, interposta no dia 3 de fevereiro, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas.

A sentença de indulto a Adail Pinheiro Pinheiro foi prolatada em 24 de janeiro, pelo Juízo da Vara de Execução Penal, com base em parecer favorável do MPE.

A magistrada observou, ao analisar aos autos, haver "evidência de que a sentença extintiva da punibilidade de Manoel Adail do Amaral Pinheiro afrontou literal disposição contida no parágrafo único, artigo 9º, do Decreto Presidencial nº 8.940/2016, mas também à lei federal e à jurisprudência pátria, situações essas que deram envergadura e corpo à ilegalidade que paramenta a teratologia de sua decisão e que fundamenta o primeiro requisito para a concessão da tutela pretendida".

Em relação à retirada do segredo de justiça dos autos, a magistrada justificou que "o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (art. 5º inciso LX, da Constituição Federal) impedem a continuidade do sigilo processual. Além disso, entende-se que o levantamento (do sigilo) propiciará não só o exercício da ampla defesa do requerido mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal", conforme trecho da decisão.

Condenação

Em novembro de 2014, o ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) a 11 anos e dez meses e 318 dias em regime fechado, pelos crimes de favorecimento à prostituição, envolvimento em rede de exploração sexual, abuso sexual e corrupção de menores, mas segue em prisão especial no Comando de Policiamento Especial (CPE) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).