Kombi perde controle e capota sozinha na Avenida Torquato Tapajós 

Capotamento aconteceu por volta das 16h30, no sentido bairro da avenida. Foto: Reprodução/Manaustrans

Manaus - Uma Kombi capotou, na tarde desta quinta-feira (2), na Avenida Torquato Tapajós, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou sozinho, de acordo com informações da assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

O capotamento foi por volta das 16h30, no sentido bairro da avenida. O trânsito registrou congestionamento, mas a via foi liberada por volta das 17h. O Manaustrans não informou como o motorista capotou o veículo.

O motorista não se feriu e a kombi, que pertence a uma empresa particular, foi removida do local por um guincho.