Laboratório de drogas abastecia áreas do Parque Dez e Bairro da União, diz polícia 

Samuel Moraes da Costa e Lidieny Duarte Mota foram presos, em flagrante, com 156 papelotes de drogas personalizados com o símbolo de facção criminosa

A dupla, que responderá por tráfico de drogas e associação ao tráfico, será levada para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis. Foto: Iris Brasil

Manaus – O laboratório para refinar entorpecentes fechado na tarde de segunda-feira (3), que resultou na prisão do casal Samuel Moraes da Costa, 22, e Lidieny Duarte Mota, 20; abastecia as áreas do Parque Dez e Bairro da União, segundo o delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investiga o caso há um mês.

Brasil informou que a polícia chegou até os suspeitos após denúncias anônimas feitas ao número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), que deram detalhes sobre a atuação de Samuel e Lidieny.

O casal foi preso, em flagrante, na Rua Adauto Uchoa, conjunto Shangrilá, no Parque 10, zona centro-sul. No local foram encontrados 156 papelotes de drogas personalizados com o símbolo de uma facção criminosa que atua no Estado. "Nessa abordagem, Samuel estava com uma quantidade grande de maconha", disse o delegado.

Samuel já tem passagem pela polícia por receptação de uma moto roubada. A dupla, que responderá por tráfico de drogas e associação ao tráfico, será levada para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis.

Na delegacia, a mãe de Lidieny, a empregada domestica Aldenira Duarte, 49, disse que conhece Samuel há pouco mais de dez dias.

"Eu soube da prisão por uma rede social nesta madrugada. A mãe dele queria falar comigo para dizer que não era para minha filha se envolver, porque ele é envolvido com droga, mas ela não tinha meu número", comentou.